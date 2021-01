Vaše voľby a práva

Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenositeľnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.