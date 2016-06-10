Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 19. januára 2021.
Aplikácia Philips Sonicare for Kids (ďalej len „aplikácia“) pomáha rodičom zlepšovať a sledovať návyky čistenia zubov ich detí a poskytuje im personalizované informácie o čistení zubov na základe údajov o čistení zubov ich detí (ďalej len „služby“). Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare for Kids s pripojením Bluetooth (ďalej len „zariadenie“) a/alebo aplikáciou. Správcom vašich osobných údajov v rámci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť Philips Oral Healthcare, LLC s adresou 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (ďalej len „Philips“ alebo „my“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené aplikáciou alebo zariadením. Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva. Prečítajte si tiež naše oznámenie o súboroch cookie a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, na základe ktorých používate naše služby.
Aplikácia Philips Sonicare for Kids (ďalej len „aplikácia“) pomáha rodičom zlepšovať a sledovať návyky čistenia zubov ich detí a poskytuje im personalizované informácie o čistení zubov na základe údajov o čistení zubov ich detí (ďalej len „služby“).
Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare for Kids s pripojením Bluetooth (ďalej len „zariadenie“) a/alebo aplikáciou. Správcom vašich osobných údajov v rámci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť Philips Oral Healthcare, LLC s adresou 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (ďalej len „Philips“ alebo „my“).
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené aplikáciou alebo zariadením. Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva.
Prečítajte si tiež naše oznámenie o súboroch cookie a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, na základe ktorých používate naše služby.
Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme informácie a osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie.
Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme informácie a osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie.
Citlivé analytické údaje V prípade, že udelíte súhlas, budeme zhromažďovať analytické údaje o návykoch čistenia zubov vášho dieťaťa a používaní aplikácie, vrátane typu kefky (manuálna, elektrická alebo Sonicare), údajov o rúčke kefky (číslo modelu, sériové číslo, verzia firmvéru, výrobca), dĺžky čistenia, počiatočného času čistenia a intenzity (ďalej len „údaje o čistení zubov“). Údaje o čistení zubov používame a zhromažďujeme na analytické účely na vylepšenie aplikácie a služieb vrátane všeobecného používania aplikácie vašim dieťaťom, hier a obrázkov v aplikácii a výkonu zariadenia. Spoločnosť Philips vždy zaisťuje, že spracovanie údajov o čistení zubov podlieha vhodným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa ochrany údajov. Spoločnosť Philips okrem iného spája údaje o čistení zubov s náhodným identifikátorom a pred uložením nahradzuje každú IP adresu spojenú s údajmi o čistení generickou IP adresou. Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov v registri trestov alebo členstva v odborových organizáciách). V prípade, že neudelíte súhlas, spoločnosť Philips nebude akýmkoľvek spôsobom spracovávať údaje o čistení zubov. V tomto prípade ostanú údaje o čistení zubov uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje o čistení zubov budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
Citlivé analytické údaje
V prípade, že udelíte súhlas, budeme zhromažďovať analytické údaje o návykoch čistenia zubov vášho dieťaťa a používaní aplikácie, vrátane typu kefky (manuálna, elektrická alebo Sonicare), údajov o rúčke kefky (číslo modelu, sériové číslo, verzia firmvéru, výrobca), dĺžky čistenia, počiatočného času čistenia a intenzity (ďalej len „údaje o čistení zubov“). Údaje o čistení zubov používame a zhromažďujeme na analytické účely na vylepšenie aplikácie a služieb vrátane všeobecného používania aplikácie vašim dieťaťom, hier a obrázkov v aplikácii a výkonu zariadenia. Spoločnosť Philips vždy zaisťuje, že spracovanie údajov o čistení zubov podlieha vhodným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa ochrany údajov. Spoločnosť Philips okrem iného spája údaje o čistení zubov s náhodným identifikátorom a pred uložením nahradzuje každú IP adresu spojenú s údajmi o čistení generickou IP adresou.
Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov v registri trestov alebo členstva v odborových organizáciách).
V prípade, že neudelíte súhlas, spoločnosť Philips nebude akýmkoľvek spôsobom spracovávať údaje o čistení zubov. V tomto prípade ostanú údaje o čistení zubov uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje o čistení zubov budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
Údaje o konte Pre prístup k rodičovskému kontrolnému panelu v aplikácii si musíte vytvoriť konto. Na tieto účely sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu v sociálnych médiách vrátane konta Apple. Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta. Ako súčasť vytvorenia profilu vášho dieťaťa môžete vyplniť meno svojho dieťaťa a načítať/vytvoriť profilovú fotku. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
Údaje o konte
Pre prístup k rodičovskému kontrolnému panelu v aplikácii si musíte vytvoriť konto. Na tieto účely sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu v sociálnych médiách vrátane konta Apple. Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta.
Ako súčasť vytvorenia profilu vášho dieťaťa môžete vyplniť meno svojho dieťaťa a načítať/vytvoriť profilovú fotku. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
Súbory cookie Súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“) používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám zobrazovali obsah určený pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku). Pred použitím súborov cookie na analytické účely vás požiadame o príslušný súhlas.
Súbory cookie
Súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“) používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám zobrazovali obsah určený pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).
Pred použitím súborov cookie na analytické účely vás požiadame o príslušný súhlas.
Údaje z hodnotení a recenzií Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme tieto informácie spracovať, aby sme odpovedali na vaše komentáre a otázky, porozumeli tomu, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámili sa s vašim celkovým vnímaním aplikácie a našej značky, a použili tieto poznatky na vylepšenie aplikácie. Vidíme iba vaše používateľské meno používané v obchode s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ to od nás nepožadujete, neprepojujeme tieto informácie s prihlasovacími údajmi k vášmu účtu ani s ďalšími informáciami, ktoré od vás máme. Ak požadujete zákaznícku podporu, môžeme vaše údaje použiť na sledovanie vášho prípadu a prevedenie vás procesom našej zákazníckej podpory v súlade s časťou Údaje zákazníckej podpory ďalej v texte. Spracúvanie vašich údajov z hodnotení a recenzií považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
Údaje z hodnotení a recenzií
Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme tieto informácie spracovať, aby sme odpovedali na vaše komentáre a otázky, porozumeli tomu, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámili sa s vašim celkovým vnímaním aplikácie a našej značky, a použili tieto poznatky na vylepšenie aplikácie. Vidíme iba vaše používateľské meno používané v obchode s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ to od nás nepožadujete, neprepojujeme tieto informácie s prihlasovacími údajmi k vášmu účtu ani s ďalšími informáciami, ktoré od vás máme. Ak požadujete zákaznícku podporu, môžeme vaše údaje použiť na sledovanie vášho prípadu a prevedenie vás procesom našej zákazníckej podpory v súlade s časťou Údaje zákazníckej podpory ďalej v texte. Spracúvanie vašich údajov z hodnotení a recenzií považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
Údaje zákazníckej podpory Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete. Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. V niektorých prípadoch považujeme spracúvanie vašich údajov zákazníckej podpory za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
Údaje zákazníckej podpory
Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete.
Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. V niektorých prípadoch považujeme spracúvanie vašich údajov zákazníckej podpory za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
Kombinované údaje Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít. Vaše kombinované údaje používame na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Pred spracovaním akýchkoľvek citlivých údajov na účely uvedené v tejto časti vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679 a brazílskym všeobecným federálnym zákonom na ochranu osobných údajov (LGPD) č. 13 709/2018. Medzi kombinované údaje nepatria osobné údaje vášho dieťaťa. Ak poskytnete súhlas s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania. Pred odosielaním propagačných oznámení vás požiadame o súhlas.
Kombinované údaje
Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít.
Vaše kombinované údaje používame na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Pred spracovaním akýchkoľvek citlivých údajov na účely uvedené v tejto časti vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679 a brazílskym všeobecným federálnym zákonom na ochranu osobných údajov (LGPD) č. 13 709/2018. Medzi kombinované údaje nepatria osobné údaje vášho dieťaťa.
Ak poskytnete súhlas s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania. Pred odosielaním propagačných oznámení vás požiadame o súhlas.
Povolenia Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k úložisku vášho mobilného zariadenia, senzorom alebo iným funkciám (napr. k fotkám, kamere, Wi-Fi, geografickej polohe alebo pripojeniu Bluetooth). Prístup vyžadujeme len vtedy, keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb tak, ako je to uvedené nižšie.
Povolenia
Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k úložisku vášho mobilného zariadenia, senzorom alebo iným funkciám (napr. k fotkám, kamere, Wi-Fi, geografickej polohe alebo pripojeniu Bluetooth). Prístup vyžadujeme len vtedy, keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb tak, ako je to uvedené nižšie.
Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.
Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.
Poskytovatelia služieb Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb: Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb. Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska a/alebo súvisiace technológie, ktoré vyžadujeme na analýzu aplikácie. Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby, a aby zabezpečovali ochranu vašich osobných údajov. Iné tretie strany Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips pred zdieľaním vašich osobných údajov zabezpečí vaše informovanie a/alebo získanie vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia. Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka. Upozorňujeme, že keď sa prihlásite cez svoj účet na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom Androidu, umožňujete Facebooku zhromažďovať nasledovné informácie cez Facebook SDK: Facebook tiež môže zbierať analytické údaje o vašom používaní SDK, informácie o názve aplikácie, ktorú používate, dátum, keď ste overili prihlásenie, a všetky URL adresy prepojené s vaším prihlásením. Viac informácií o tom, ako Facebook používa vaše údaje, si môžete prečítať v politike ochrany údajov Facebooku. Upozorňujeme, že funkcia prihlásenia cez Facebook je úplne voliteľná, vždy vám umožníme prihlásiť sa pomocou účtu MyPhilips. Cezhraničný prenos Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách. Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu(https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu alebo tým, že nás kontaktujete tu. Ako dlho uchovávame vaše údaje? Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).
Poskytovatelia služieb
Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:
Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb.
Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska a/alebo súvisiace technológie, ktoré vyžadujeme na analýzu aplikácie.
Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby, a aby zabezpečovali ochranu vašich osobných údajov.
Iné tretie strany
Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips pred zdieľaním vašich osobných údajov zabezpečí vaše informovanie a/alebo získanie vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.
Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka.
Upozorňujeme, že keď sa prihlásite cez svoj účet na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom Androidu, umožňujete Facebooku zhromažďovať nasledovné informácie cez Facebook SDK:
Facebook tiež môže zbierať analytické údaje o vašom používaní SDK, informácie o názve aplikácie, ktorú používate, dátum, keď ste overili prihlásenie, a všetky URL adresy prepojené s vaším prihlásením. Viac informácií o tom, ako Facebook používa vaše údaje, si môžete prečítať v politike ochrany údajov Facebooku. Upozorňujeme, že funkcia prihlásenia cez Facebook je úplne voliteľná, vždy vám umožníme prihlásiť sa pomocou účtu MyPhilips.
Cezhraničný prenos
Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách.
Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu(https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu alebo tým, že nás kontaktujete tu.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).
Vaše voľby a práva Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenosnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné. Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Keď na spracovanie vašich osobných údajov na účely služieb potrebujeme zmluvu, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ak nezískame potrebné informácie. Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby. Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, vrátane toho, keď s nami komunikujete s cieľom uplatniť svoje práva, spracovávanie považujeme za zákonné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.
Vaše voľby a práva
Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenosnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné.
Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Keď na spracovanie vašich osobných údajov na účely služieb potrebujeme zmluvu, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ak nezískame potrebné informácie.
Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby.
Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, vrátane toho, keď s nami komunikujete s cieľom uplatniť svoje práva, spracovávanie považujeme za zákonné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.
Chránime vaše osobné údaje Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.
Chránime vaše osobné údaje
Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.
Osobitné informácie pre rodičov Zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Za viazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí. Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.
Osobitné informácie pre rodičov
Zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Za viazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí.
Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.
Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov Naše služby sa môžu čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.
Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
Naše služby sa môžu čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti.
Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.
Kontaktovanie nás Na účely článku 27 naradenia (EÚ) 2016/679, spoločnosť Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) koná ako náš zástupca v Európskej únii. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať (vrátane našej zodpovednej osoby alebo zástupcu pre ochranu osobných údajov) tu. Prípadne môžete využiť svoje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre vašu krajinu alebo oblasť.
Kontaktovanie nás
Na účely článku 27 naradenia (EÚ) 2016/679, spoločnosť Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) koná ako náš zástupca v Európskej únii.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať (vrátane našej zodpovednej osoby alebo zástupcu pre ochranu osobných údajov) tu. Prípadne môžete využiť svoje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre vašu krajinu alebo oblasť.
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