Ak by sme mali vyzdvihnúť jednu jedinú vec, ktorú nás bábätká počas rokov naučili, potom je to skutočnosť, že na detailoch záleží – príkladom môže byť hebký povrch cumľa dojčenskej fľaše, ktorý im tak viac pripomína prsník mamičky. Edward a Celia Atkinovci, v roku 1984 čerství rodičia, bojovali s tým, ako bolo ťažké nakŕmiť ich bábätko z fľaše. Cumle boli veľmi dlhé a tvrdé, a fľaše tenké a úzke, takže sa zle plnili a jednoducho prevrhli. Edward využil svoje dlhoročné skúsenosti s dizajnom a výrobou a prišiel s úplne novou verziou cumľa i fľaše – zrodila sa tak fľaša Philips AVENT, ktorú poznajú, a ktorej veria, milióny rodičov po celom svete! Edward chcel v prvom rade navrhnúť fľašu, ktorá má nielen širšie hrdlo, aby sa dala jednoducho naplniť, ale tiež fľašu, ktorá sa jednoducho drží a používa. Ale skutočný pokrok priniesol návrh cumľa fľaše. Roky práce pre gumárenskú spoločnosť jeho otca priniesli svoje ovocie, keď Edward ako prvý na svete vyrobil cumeľ zo silikónu úplne bez chuti a bez zápachu. Kŕmenie sa tak stalo pre bábätká oveľa príjemnejšie a jednoduchšie. Dojčenská fľaša AVENT s cumľom, ktorú vytvoril Edward, nastavila, od svojho uvedenia na trh v roku 1984, nový štandard kŕmenia novorodencov. Je totiž navrhnutá tak, aby bolo kŕmenie čo najprirodzenejšie. A klinickými štúdiami je overené, že jej unikátny ventilový systém redukuje novorodeneckú koliku. To čím sme ako Philips AVENT výnimoční je to, že venujeme pozornosť aj tomu najmenšiemu detailu. Tým, že dlhodobo načúvame mamičkám i odborníkom z oblasti zdravotníctva, vyvíjame produkty, ktoré zvyšujú spokojnosť vás i vášho bábätka – už od roku 1984.