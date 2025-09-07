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Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?

Malá medzera medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou zubnej kefky je normálna a potrebná. Kefkový nadstavec sa musí pohybovať, aby vytváral správne množstvo vibrácií. 

Medzera kefkového nadstavca Sonicare

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX8513/12 , HX8517/12 , HX9813/98 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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