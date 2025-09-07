Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX8513/12 , HX8517/12 , HX9813/98 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Ktoré zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou Sonicare/Sonicare for Kids?
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako si nastavím kefku DiamondClean 8000 – 9900 novej generácie prvýkrát a vyberiem si jazyk?
Ako sa používajú tlačidlá a displej na zubnej kefke DiamondClean 8000 – 9900 novej generácie?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?