Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?

Rutinné čistenie strojčeka OneBlade po každom použití umožňuje jeho efektívne fungovanie a poskytuje vám to najlepšie možné oholenie. Ak chcete zariadenie vyčistiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Aby sa predišlo poškodeniu strojčeka OneBlade, neudierajte rukoväťou o umývadlo alebo tvrdé povrchy.
Vyberte nástavce zo zariadenia a vyfúknite všetky zvyšné chĺpky na čepeli. Zapnite strojček OneBlade a opláchnite čepeľ a rukoväť pod vlažnou vodou.
Nástavce opláchnite samostatne pod vlažnou vodou.
Čepeľ nesušte uterákom či utierkou. Zariadenie a nástavce nechajte voľne uschnúť na vzduchu. Nepokúšajte sa odstraňovať chĺpky zo zariadenia ostrými predmetmi, ako je pinzeta.
Podrobnejšie informácie o údržbe strojčeka Philips OneBlade nájdete v digitálnom návode na používanie alebo nás kontaktujte.
Upozorňujeme: Príslušenstvo dodávané s vaším produktom sa môže líšiť od príslušenstva zobrazeného na obrázku nižšie. Uvedené pokyny na čistenie sa však vzťahujú na všetky modely strojčeka OneBlade.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›