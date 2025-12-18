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Je môj telefón kompatibilný s aplikáciou Philips GroomTribe?

Aplikáciu Philips GroomTribe si môžete stiahnuť do telefónu a používať ju s holiacimi strojčekmi Philips pripojenými cez Bluetooth. Aplikácia je kompatibilná s telefónom iPhone 6S (alebo vyšším) so systémom iOS 11.3 alebo vyšším. Dá sa použiť aj na telefónoch so systémom Android s obrazovkou väčšou ako 4,5 palca, s OS verzie 6.0 alebo vyššej a Bluetooth verzie 4.1 alebo vyššej.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , XP9406/65 , XP9406/79 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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