Prečo mám po výmene filtra resetovať čističku/zvlhčovač vzduchu Philips?

Resetovanie na aktiváciu systému počítadla príslušných filtrov. Zariadenie okrem iného obsahuje aj výstražnú funkciu HealthyAirProtect Alert, ktorá vás upozorní na potrebné vyčistenie (platí len pre filter 1) a výmenu filtra. Ak ste zariadenie po výmene filtra za nový neresetovali, zariadenie vás na potrebnú výmenu filtra upozorní oveľa skôr, než je reálna životnosť filtra. Funkcie HealthyAirProtect a HealthyAirProtect Lock v zariadení zabezpečia, že sú filtre stále v optimálnom stave a vy môžete vždy dýchať čistý vzduch.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: AC4080/10, AC3256/10.