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Ako mám čistiť filter vysávača PowerPro Aqua?

Filter vysávača Philips PowerPro Aqua môžete vyčistiť nasledujúcim spôsobom:

  1. Vyberte filter
  2. Jemne ho umyte čistou vodou
  3. Vyžmýkajte prebytočnú vodu
  4. Nechajte ho sušiť 24 hodín
  5. Filter vložte späť do vysávača

V nižšie uvedenom videu nájdete názornú ukážku čistenia:

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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