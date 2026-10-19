Ako mám čistiť filter vysávača PowerPro Aqua?

Filter vysávača Philips PowerPro Aqua môžete vyčistiť nasledujúcim spôsobom:
V nižšie uvedenom videu nájdete názornú ukážku čistenia:
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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