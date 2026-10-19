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Ako mám zostaviť Philips PowerPro Aqua?

Vysávač Philips PowerPro Aqua môžete pripraviť na používanie nasledovne:

  1. Vyberte skrutkový čap.
  2. Trubicu vložte do hlavného tela.
  3. Znovu zasuňte skrutkový čap (a utiahnite ho pomocou skrutkovača alebo mince).
  4. Zasuňte napájací kábel.
  5. Zapojte ho do elektrickej siete.
  6. Vysávač nabíjajte 5 hodín.

Pozrite si video nižšie a zistite, ako to urobiť:

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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