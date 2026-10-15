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Čo znamenajú symboly na zubnej kefke Sonicare?
Symboly na elektrickej zubnej kefke Philips Sonicare poskytujú informácie o nastaveniach a stave vašej zubnej kefky.
Tento symbol sa rozsvieti, keď má zubná kefka nízku kapacitu batérie alebo sa nabíja.
Tento symbol sa rozsvieti, keď je potrebné vymeniť kefkový nástavec. Môže blikať aj pri príliš veľkej aplikácii tlaku (na niektorých modeloch).
Počet rozsvietených čiar alebo bodov zodpovedá zvolenému nastaveniu intenzity. Nastavenie intenzity sa vzťahuje na to, ako silno kefkový nástavec vibruje.
Ikona SenseIQ na rukoväti sa rozsvieti, keď sú počas čistenia zubov aktívne inteligentné funkcie. Rozsvieti sa aj pri potvrdení, že nastavenia boli zapnuté alebo vypnuté.
Podrobnosti o symboloch na konkrétnom modeli nájdete v používateľskej príručke.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX4041/52, HX4072/73, HX4043/48. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›