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Čo znamenajú symboly na zubnej kefke Sonicare?

Symboly na elektrickej zubnej kefke Philips Sonicare poskytujú informácie o nastaveniach a stave vašej zubnej kefky.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX4041/52, HX4072/73, HX4043/48. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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