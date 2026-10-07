Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Prečítajte si, ako regulovať nastavenie rýchlosti pilníka Philips Satinelle, ktoré tlačidlo stlačiť, ako spustiť a ako vypnúť zariadenie.
K dispozícii sú dve možnosti nastavenia rýchlosti. Nastavenie nízkej alebo vysokej rýchlosti môžete vybrať stlačením vypínača.
Ak raz stlačíte tlačidlo vypínača, pilník Philips Satinelle sa spustí s nastavenou vysokou rýchlosťou (nastavenie II). Ak znova stlačíte tlačidlo vypínača, nastavenie rýchlosti sa zmení na nízku rýchlosť (nastavenie I). Po treťom stlačení tlačidla vypínača sa pilník Philips Satinelle vypne.
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