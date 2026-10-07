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Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?

Prečítajte si, ako regulovať nastavenie rýchlosti pilníka Philips Satinelle, ktoré tlačidlo stlačiť, ako spustiť a ako vypnúť zariadenie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: BRE738/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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