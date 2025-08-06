Môžem strojček Philips OneBlade používať na holenie namokro alebo nasucho?

Všetky modely strojčeka Philips OneBlade možno používať na mokrú alebo suchú pokožku, s holiacim gélom alebo penou, a dokonca aj vo vani alebo v sprche.
Hoci suché holenie často prináša lepšie výsledky (pretože mokré chĺpky sa lepia na pokožku), môžete sa holiť, ako vám to vyhovuje. Ak sa rozhodnete používať holiacu penu alebo gél, pre dosiahnutie najlepších výsledkov čepeľ pravidelne oplachujte vodou.
Tip: hoci niektoré produkty obsahujú kryt nabíjacieho portu, v prípade strojčeka Philips OneBlade to neplatí. Strojček OneBlade môžete používať vo vani alebo v sprche bez zakrytia nabíjacieho portu.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP1424/65 , QP1424/20 , QP1924/30 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?