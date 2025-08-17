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Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?

Strojček Philips OneBlade môžete používať na zastrihávanie, holenie a tvarovanie chĺpkov na tele, a to aj v intímnych oblastiach. Na holenie väčších častí tela, ako sú nohy, ruky alebo trup, môžete použiť bežnú čepeľ strojčeka OneBlade s ľubovoľnými nadstavcami. Na zastrihávanie a holenie citlivých oblastí, ako sú slabiny alebo podpazušie, použite nižšie uvedené nástavce.

Tip: Súpravu na telo pre strojček OneBlade si môžete zakúpiť v našom e-shope. Súprava na telo je kompatibilná so všetkými modelmi strojčeka OneBlade vrátane OneBlade Pro a OneBlade Norelco.

Poznámka: Strojček Philips OneBlade je navrhnutý na zastrihávanie a holenie chĺpkov na tvári a tele. Nie je určený na zastrihávanie alebo holenie vlasov na hlave (pokožke hlavy). Ak chcete nájsť výrobok vhodný pre vlasy na hlave, pozrite si ponuku strihačov vlasov a multifunkčných telových zastrihávačov Philips.
 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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