Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Podľa nižšie uvedených pokynov zistite model alebo sériové číslo svojho telového zastrihávača, strihača vlasov alebo strojčeka OneBlade od spoločnosti Philips.
Pomocou čísla modelu môžete zaregistrovať svoj produkt Philips alebo nájsť informácie o produkte. Sériové číslo uvádza, kedy spoločnosť Philips váš produkt vyrobila.
Tip: Často existujú rôzne verzie toho istého modelu s doplnkovými funkciami alebo príslušenstvom. Svoju verziu môžete identifikovať pomocou dvoch číslic, ktoré sa nachádzajú za lomkou na konci čísla modelu. Dodatočné číslice nie sú vytlačené na samotnom produkte, ale nájdete ich na obale alebo na doklade o platbe.
V prípade zariadení na úpravu zovňajšku, ako sú strojčeky OneBlade, zastrihávače brady a strihače vlasov, sa model a sériové číslo nachádza na zadnej strane rukoväte. Číslo modelu sa zvyčajne začína dvoma písmenami, za ktorými nasledujú štyri čísla, napr. QP2540.
Sériové číslo je vo formáte RRTT (rok a týždeň).
Na niektorých strihačoch vlasov a zastrihávačoch brady sa číslo modelu nachádza na hornej strane zariadenia, hneď pod strihacími zubami.
Sériové číslo sa zvyčajne nachádza pod strihacou jednotkou. Skúste jemne odstrániť hornú časť strojčeka alebo zastrihávača. Sériové číslo by tam malo byť viditeľné vo formáte RRTT (rok a týždeň).
Pri produktoch, ktoré používajú vymeniteľné batérie AA, sa model a sériové číslo nachádzajú vnútri priestoru pre batérie.
Otvorte priestor pre batérie podľa pokynov uvedených v návode na používanie. Model a sériové číslo budú viditeľné vnútri priestoru.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:MG9690/30 , MG3915/15 , NT1620/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›