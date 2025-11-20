Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30, MG3915/15, MG3940/15. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Ako si mám zastrihnúť bradu so svojím produktom Philips?
Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Čo znamenajú symboly na telovom zastrihávači Philips?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?