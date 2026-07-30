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Podpora Philips

Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?

Keď zaregistrujete zubnú kefku Sonicare, môžete skontrolovať, či sú k dispozícii špeciálne ponuky, na ktoré si môžete uplatniť nárok. Zubnú kefku si môžete zaregistrovať prostredníctvom stránok Philips.com alebo aplikácie Sonicare. Zubnú kefku môžete zaregistrovať prostredníctvom aplikácie, len ak vlastníte zubnú kefku s podporou aplikácie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX8311/13 , HX8410/12 , HX8311/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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