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Ako pripojím nástavce k svojmu strojčeku Philips OneBlade?

Ak chcete zistiť, ako pripojiť a odstrániť hrebeňové nástavce, ochranné kryty a iné nástavce z vášho strojčeka Philips OneBlade, pozrite si nasledovné informácie.

Dobre vedieť: techniky nasadzovania a odstraňovania hrebeňových nástavcov a ochranných krytov sú rovnaké bez ohľadu na to, aký model strojčeka OneBlade máte (vrátane variantov, ktoré nie sú zobrazené na obrázku nižšie).

Ako pripojím nástavce k svojmu strojčeku Philips OneBlade?

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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