Moja pokožka je po použití holiaceho strojčeka Philips podráždená

Ak ste novým používateľom holiaceho strojčeka Philips alebo ste vymenili holiace hlavy, nezabudnite, že vaša pokožka sa musí prispôsobiť (novým) holiacim hlavám. To znamená, že vaša pokožka môže byť na začiatku mierne podráždená. Doprajte dva až tri týždne, kým si na nový holiaci systém Philips zvyknete. Môžete tiež použiť krém/mlieko s aloe vera, jemný hydratačný krém alebo mlieko po holení bez alkoholu, aby ste minimalizovali podráždenie pokožky po holení. Zvážte aj to, že si medzi jednotlivými holeniami doprajete nejaký čas, aby sa pokožka zotavila.
Nižšie uvádzame niekoľko tipov na to, aby ste s holiacim strojčekom Philips dosiahli čo najlepší výsledok a vyhli sa nepohodliu a podráždeniu.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , XP9406/79 , XP9406/65 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›