Prečo sa s produtom nedodáva aj adaptér?

Spoločnosť Philips sa zaviazala znižovať množstvo plastového odpadu. V rámci nášho úsilia o ochranu životného prostredia sa niektoré produkty Philips už nedodávajú s USB napájacím adaptérom. Hoci sa to môže zdať nepohodlné, uisťujeme vás, že je to preto, lebo väčšina spotrebiteľov už vlastní minimálne jeden USB napájací adaptér.
Naďalej budeme dodávať USB nabíjacie káble k produktom, ktoré možno používať s USB napájacím adaptérom.
Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o tom, ktorý napájací adaptér môžete používať so svojím produktom Philips.
Dostupnosť zakúpenia USB napájacieho adaptéra Philips sa líši v závislosti od krajiny. Môžete vyhľadať jeden z nižšie uvedených adaptérov (HQ87 alebo WAA1001/WA2001) alebo na stránke Philips.com vyhľadať „USB wall adapter“ alebo „wall adapter“. Ak nenájdete, čo hľadáte, kontaktujte nás.
Ak už vlastníte USB napájací adaptér, uistite sa, že je certifikovaný a spĺňa bezpečnostné normy, a ideálne je od dôveryhodnej značky. Pozrite si bezpečnostné normy pre bezpečné nabíjanie uvedené nižšie:
Vstupné napätie: 100 – 240 V.
Výstupné napätie: 5 V.
Výstupný výkon: 1 A alebo vyšší.
Ak chcete produkt používať alebo nabíjať vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni, vždy používajte adaptér odolný voči striekajúcej vode (IPX4).
Odporúčame používať adaptér odolný voči striekajúcej vode (IPX4). Tento adaptér môžete získať v e-shope Philips alebo v akomkoľvek inom kamennom obchode. Na adaptéri hľadajte text alebo symboly „IPX4“.
Nižšie nájdete príklad nástenného adaptéra HQ87 IPX4. Poznámka: Ikony a obrázky označujúce odolnosť voči striekajúcej vode alebo IPX4 sa v jednotlivých krajinách líšia. Odporúčané USB sieťové nabíjačky nájdete v návode na používanie v závislosti od vášho produktu.
Kategória produktu
Odporúčaný adaptér
Starostlivosť o zovňajšok a krásu Philips: OneBlade, holiace strojčeky, dámske holiace strojčeky, telové zastrihávače, Head Pro a strihače vlasov
Adaptér Philips HQ87 odolný voči striekajúcej vode IPX4.
Philips Sonicare: Elektrické zubné kefky a ústne sprchy
Adaptér Philips WAA1001 odolný voči striekajúcej vode IPX4 (biely) Adaptér Philips WAA2001 odolný voči striekajúcej vode IPX4 (čierny)
Viac informácií o našich cieľoch v oblasti udržateľnosti nájdete na stránke Philips.com
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HC5733/15 , HC9721/15 , HC7722/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›