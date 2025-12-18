Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Produkty starostlivosti o zovňajšok a krásu spoločnosti Philips (vrátane holiacich strojčekov, strojčekov, zastrihávačov, OneBlade, Head Pro, zastrihávačov, epilátorov, sušičov vlasov a Lumea IPL) si môžete bezpečne vziať a používať v zahraničí, ak budete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov.
Rôzne letecké spoločnosti majú rôzne požiadavky na prepravu akumulátorových produktov na palube lietadla. Pred cestou sa vždy poraďte s leteckou spoločnosťou, aby ste zistili, aké sú ich špecifické požiadavky.
V prípade leteckých spoločností, ktoré povoľujú lítium-iónové batérie s výkonom 100 watt hodín alebo menej v príručnej batožine (bežná, ale nie univerzálna požiadavka), tomuto obmedzeniu bez problémov vyhovujú všetky výrobky Philips starostlivosti o zovňajšok a krásu s lítium-iónovou batériou.
V prípade pochybností sa vždy poraďte s leteckou spoločnosťou.
Pri nabíjaní výrobkov Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu v zahraničí vždy skontrolujte, či je napájací zdroj vo vašej cieľovej krajine kompatibilný so špecifikáciami nabíjačky alebo adaptéra, ktorý používate. Tieto špecifikácie sú zvyčajne vytlačené na samotnej zástrčke/adaptéri.
Ak je jediným rozdielom počet kolíkov alebo tvar zástrčky, v spojení so zástrčkou/adaptérom, ktorý používate doma, možno použiť štandardný adaptér cestovnej zástrčky.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:XP9407/37 , BRL128/00 , HS7980/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›