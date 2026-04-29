Čo je plán výmeny čepele OneBlade Club?

Pri registrácii predplatného OneBlade Club od spoločnosti Philips si budete môcť vybrať vlastnú frekvenciu výmeny čepelí.
Na základe vami zvolenej frekvencie vám budú nové čepele doručené na vašu adresu, aby ste mali vždy poruke ostrú čepeľ pripravenú na ďalšie holenie.
Zatiaľ čo plán výmeny rukoväte sa automaticky ukončí po 12 mesiacoch, plán výmeny čepele bude pokračovať, kým ho nezrušíte.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP6506/15 , QP6652/61 , QP6552/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›