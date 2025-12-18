Podpora Philips
Prečo sa môj produkt nabíja dlhšie, ako sa očakáva?
Odhadovaný čas nabíjania pre váš produkt je založený na nabíjaní pomocou 5V USB adaptéra poskytujúceho prúd aspoň 1 A. Väčšina USB adaptérov poskytne dostatočný výkon na nabitie produktu v stanovenom čase. Ak sa používa adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže trvať dlhšie.
Na zaistenie správneho času nabitia odporúčame použiť 5V, 1A USB adaptér.
Nemáte ho? Vhodný adaptér môžete získať od spoločnosti Philips (napríklad USB adaptér HQ87 IPX4) na stránke www.philips.com/support.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XP9407/37 , BRL128/00 , HS9980/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›