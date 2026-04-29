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Ktoré zariadenia môžem pripojiť k aplikácii Philips OneBlade?

Ak sa chcete pripojiť k aplikácii Philips OneBlade a odomknúť celý rad ponúkaných funkcií, musíte mať strojček Philips OneBlade 360 Connected. V návode na používanie nájdete informácie o tom, či je váš strojček OneBlade vybavený pripojením Bluetooth. Ak pripojenie Bluetooth nie je výslovne uvedené, nie je súčasťou vášho modelu a strojček OneBlade sa nedá pripojiť k aplikácii.

Hoci je k aplikácii možné pripojiť len strojček OneBlade s rozhraním Bluetooth, rady, usmernenia a informácie sú k dispozícii pre celý rad modelov strojčeka Philips OneBlade. V aplikácii môžete pridať svoje zariadenia (s pripojením Bluetooth aj bez neho) a odomknúť príslušné funkcie a informácie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP6506/15 , QP6507/23 , QP6542/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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