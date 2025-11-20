Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?

Spoločnosť Philips počas výrobného procesu pridáva do rotujúceho kovového kolíka pod strihacou jednotkou mnohých strihačov vlasov, multifunkčných zastrihávačov a zastrihávačov brady kvapku bieleho tuku.
Toto mazivo je určené na to, aby udržalo kolík namazaný počas celej životnosti produktu.
Upozorňujeme:
Ako príklad si pozrite obrázok nižšie.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HC5733/15, HC9722/15, HC5735/15. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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