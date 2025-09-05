Od kapučína až po ľadové latte, náš mliečny systém LatteGo Pro poskytuje kvalitné výsledky ako v kaviarni pomocou bežných aj rastlinných mliek. Penič mlieka je vhodný do umývačky riadu a keďže nemá žiadne hadičky, vyčistíte ho za menej ako 10 sekúnd.
Vyberte si z viac ako 50 druhov teplej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na teplú a ľadovú kávu vytvorí pochúťku pre celú rodinu a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.
Povedzte asistentovi, ktoré zrná používate, a on automaticky upraví váš kávovar tak, aby ste používali ideálne nastavenia. Pripojte sa do sprievodnej aplikácie HomeID a získajte ešte prispôsobenejšie pokyny od svojho barista asistenta.
Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.
Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.
Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.
Intuitívna dotyková obrazovka TFT s uhlopriečkou 4,3" zaručuje jednoduchú prípravu kávy jedným stlačením tlačidla a personalizované profily používateľov. Jednoduché ovládanie umožňuje všetkým členom domácnosti vychutnať si prémiovú kávu v pohodlí domova.
Zoznámte sa so svojím baristickým asistentom, pomocníkom, ktorý sa snaží každý deň vylepšovať vašu kávu. Môžete ho používať na svojom prístroji alebo v aplikácii HomeID. Napíšte mu, aké zrná používate, a on automaticky nastaví parametre prípravy, aby ste zo zŕn získali to najlepšie. S baristickým asistentom môžete nastaviť silu, objem alebo teplotu podľa svojej chuti – aj pri diaľkovom ovládaní. Je vždy k dispozícii, takže každá šálka chutí ako keby ju pripravil skutočný barista vo vašej kuchyni.
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.