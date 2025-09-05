Prehľadávať výrazy

Pár pijúci kávu v domácom prostredí
Café Aromis série 8000

Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov

Odporúčaná predajná cena

Predaj tohto produktu je ukončený
Kvalita kávy ako v kaviarni pripravená doma

Kvalita kávy ako v kaviarni pripravená doma

Vytvorte viac ako 50 teplých a studených nápojov pomocou väčšieho množstva zŕn¹ a získajte chuť ako v kaviarni. Vytvárajte zamatovo teplú alebo studenú penu pomocou systému LatteGo Pro a vyčistite ho za menej ako 10 sekúnd.

Tajomstvo intenzity ako v kaviarni

Naša technológia BrewExtract

Dávkuje a lisuje viac zŕn¹ do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.

LatteGo Pro

Zamatovo mliečna pena pre všetky vaše obľúbené nápoje z kaviarne

Od kapučína až po ľadové latte, náš mliečny systém LatteGo Pro poskytuje kvalitné výsledky ako v kaviarni pomocou bežných aj rastlinných mliek. Penič mlieka je vhodný do umývačky riadu a keďže nemá žiadne hadičky, vyčistíte ho za menej ako 10 sekúnd.

Rôzne druhy kávy na každú náladu

Viac ako 50 teplých a studených nápojov

Vyberte si z viac ako 50 druhov teplej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na teplú a ľadovú kávu vytvorí pochúťku pre celú rodinu a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.

Váš domáci barista

Urobte si kávu po svojom vďaka barista asistentovi

Povedzte asistentovi, ktoré zrná používate, a on automaticky upraví váš kávovar tak, aby ste používali ideálne nastavenia. Pripojte sa do sprievodnej aplikácie HomeID a získajte ešte prispôsobenejšie pokyny od svojho barista asistenta.

User guide Product sheet
Viac zŕn, viac chuti

Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.

Zamatovo mliečna pena pre všetky vaše obľúbené nápoje z kaviarne

Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.

Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu

Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.

Vaša obľúbená káva stlačením jedného tlačidla

Intuitívna dotyková obrazovka TFT s uhlopriečkou 4,3" zaručuje jednoduchú prípravu kávy jedným stlačením tlačidla a personalizované profily používateľov. Jednoduché ovládanie umožňuje všetkým členom domácnosti vychutnať si prémiovú kávu v pohodlí domova.

Váš barista doma

Zoznámte sa so svojím baristickým asistentom, pomocníkom, ktorý sa snaží každý deň vylepšovať vašu kávu. Môžete ho používať na svojom prístroji alebo v aplikácii HomeID. Napíšte mu, aké zrná používate, a on automaticky nastaví parametre prípravy, aby ste zo zŕn získali to najlepšie. S baristickým asistentom môžete nastaviť silu, objem alebo teplotu podľa svojej chuti – aj pri diaľkovom ovládaní. Je vždy k dispozícii, takže každá šálka chutí ako keby ju pripravil skutočný barista vo vašej kuchyni.

Príprava dvojitej dávky studeného nápoja do šálky

Autentická chuť studenej kávy

Vychutnajte si výraznú a osviežujúcu chuť studeného nápoja – dokonale vyvážený a pripravený jediným dotykom tlačidla.

Čistenie mliečneho systému LatteGo pod tečúcou vodou.

Všetko potešenie s minimálnym čistením

Vyčistite LatteGo Pro za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou alebo ho vložte do umývačky riadu. Varnej jednotke stačí len rýchle opláchnutie pod tečúcou vodou. Keď je čas na odstraňovanie vodného kameňa či iný čistiaci program, váš stroj vás tým prevedie.

Úspora energie

Úspora energie

Úspora vody a energie v režime Eco

Znižuje spotrebu vody a energie bez toho, aby ste znížili kvalitu kávy. Philips Café Aromis vám umožňuje stlmiť hlavné svetlá a osvetlenie šálky, používať menej vody pri oplachovaní, rýchlejšie prepnúť do pohotovostného režimu alebo stlmiť jas

Hodnotenie

Café Aromis série 8000
Café Aromis série 8000

Prehlásenia

¹  v porovnaní so všetkými ostatnými automatickými kávovarmi na prípravu espressa Philips
²  V porovnaní s predchádzajúcimi kávovarmi na prípravu espressa Philips
³  Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia
** V porovnaní so všetkými ostatnými automatickými kávovarmi na prípravu espressa Philips
*** V porovnaní s predchádzajúcimi kávovarmi na prípravu espressa Philips
**** Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia

