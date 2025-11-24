Povedzte zbohom tradičným mopom, ktoré iba rozotierajú špinu, a privítajte čistejšie podlahy za kratší čas. Užívajte si rýchlejšie a jednoduchšie upratovanie s elektrickým mopom Philips OneUp 3000 & 5000 Series.
Elektrický mop Philips OneUp
Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!
Užite si čistejší, rýchlejší a hygienickejší spôsob, ako odstrániť každodenné nečistoty z podlahy. Philips OneUp elektrický mop spája jednoduché umývanie s najmodernejšou technológiou.
Technológia Philips OneUp
Vždy čistá voda
Pokročilý systém potichu čerpá čistú vodu na podlahu a zároveň odsáva špinavú vodu do samostatnej nádržky, takže podlaha zostáva dokonale čistá bez roztierania nečistôt.
Umývanie bez námahy
2× rýchlejšie umývanie než s manuálnym mopom
Užite si bezproblémové umývanie podláh bez nepríjemných krokov, ako je nosenie vedier, žmýkanie alebo oplachovanie. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.
Skutočne čisté výsledky
2× čistejšie podlahy¹
OneUp si hravo poradí s mastnotou, škvrnami, lepkavou špinou aj jemným prachom, takže každodenné umývanie podlahy je rýchle a jednoduché. Použite Philips OneUp pre lesklú podlahu bez zvyškov a šmúh a zažite až 99,9 % odstránenie baktérií³.
Na dôkladné umývanie aj každodenné neporiadky na podlahe.
Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavú špinu, jemný prach a bežné nečistoty na podlahách. Pre lesklé podlahy bez zvyškov a šmúh s až 99,9 % odstránením baktérií.*
Bezstarostné umývanie od začiatku do konca
Užívajte si bezproblémové umývanie podláh bez potreby vedier, vyžmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednoduší každý krok.
Technológia OneUp
Patentovaná technológia OneUp pumpuje čistú vodu na podlahu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu, čím zabezpečuje efektívne elektrické čistenie.
Čistá a špinavá voda vždy oddelené
Udržujte čistú a špinavú vodu vždy oddelene vďaka integrovaným nádržkám na vodu. Ľahko sa dopĺňajú a vyprázdňujú bez toho, aby ste sa museli dotýkať nečistôt.
360° otočný kĺb pre maximálny dosah
Jednoducho umyte ťažko prístupné rohy a miesta pod nízkym nábytkom vďaka 360° otočnému kĺbu.
Optimálne pokrytie podlahy
Ideálne pre byty a priestory až do 125 m², vďaka pokrytiu 50 m² na jednu nádržku vody. Umýva až 70 minút na jedno nabitie.
Bezdrôtový a ľahko použiteľný v celej domácnosti
Pohybujte sa voľne bez káblov a drôtov, ktoré vás zaťažujú. Pohybuje sa rovnako ako váš starý mop – ale bez vedra!
Použite až o 90 % menej vody pri umývaní elektrickým mopom
Elektrický mop Philips OneUp šetrí vodu
Elektrický mop Philips OneUp vám pomáha ľahko umyť váš domov a zároveň robiť ekologicky zodpovedné rozhodnutia. Efektívnejšie využitie vody prispieva k úspore až 90 % vody v porovnaní s manuálnym mopom a vedrom.
