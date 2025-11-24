Prehľadávať výrazy

Muž držiaci dieťa s radosťou čistí drevenú podlahu
19 Recenzie

Philips OneUp 5000 Series

Rozlúč sa so starým mopom, privítaj OneUp!

Detailný záber na modrý mop, ktorý čistí sivú dlažbu

Elektrický mop Philips OneUp

Povedzte zbohom tradičným mopom, ktoré iba rozotierajú špinu, a privítajte čistejšie podlahy za kratší čas. Užívajte si rýchlejšie a jednoduchšie upratovanie s elektrickým mopom Philips OneUp 3000 & 5000 Series.

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Technológia Philips OneUp

Vždy čistá voda​

Pokročilý systém potichu čerpá čistú vodu na podlahu a zároveň odsáva špinavú vodu do samostatnej nádržky, takže podlaha zostáva dokonale čistá bez roztierania nečistôt.​

Umývanie bez námahy

2× rýchlejšie umývanie než s manuálnym mopom​

Užite si bezproblémové umývanie podláh bez nepríjemných krokov, ako je nosenie vedier, žmýkanie alebo oplachovanie. Elektrický mop Philips OneUp zjednodušuje každý krok.

Skutočne čisté výsledky

2× čistejšie podlahy¹

OneUp si hravo poradí s mastnotou, škvrnami, lepkavou špinou aj jemným prachom, takže každodenné umývanie podlahy je rýchle a jednoduché. Použite Philips OneUp pre lesklú podlahu bez zvyškov a šmúh a zažite až 99,9 % odstránenie baktérií³.​

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Na dôkladné umývanie aj každodenné neporiadky na podlahe.

Odstraňuje mastnotu, škvrny, lepkavú špinu, jemný prach a bežné nečistoty na podlahách. Pre lesklé podlahy bez zvyškov a šmúh s až 99,9 % odstránením baktérií.*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Bezstarostné umývanie od začiatku do konca

Užívajte si bezproblémové umývanie podláh bez potreby vedier, vyžmýkania alebo oplachovania. Elektrický mop Philips OneUp zjednoduší každý krok.

Technológia OneUp

Patentovaná technológia OneUp pumpuje čistú vodu na podlahu a zároveň ticho nasáva špinavú vodu, čím zabezpečuje efektívne elektrické čistenie.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Čistá a špinavá voda vždy oddelené

Udržujte čistú a špinavú vodu vždy oddelene vďaka integrovaným nádržkám na vodu. Ľahko sa dopĺňajú a vyprázdňujú bez toho, aby ste sa museli dotýkať nečistôt.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

360° otočný kĺb pre maximálny dosah

Jednoducho umyte ťažko prístupné rohy a miesta pod nízkym nábytkom vďaka 360° otočnému kĺbu.

Modrý mop čistí drevenú podlahu

Optimálne pokrytie podlahy

Ideálne pre byty a priestory až do 125 m², vďaka pokrytiu 50 m² na jednu nádržku vody. Umýva až 70 minút na jedno nabitie.

Porovnanie čistiacich nástrojov

Bezdrôtový a ľahko použiteľný v celej domácnosti

Pohybujte sa voľne bez káblov a drôtov, ktoré vás zaťažujú. Pohybuje sa rovnako ako váš starý mop – ale bez vedra!

Ruka držiaca modrú nádobu na vodu

Použite až o 90 % menej vody pri umývaní elektrickým mopom​ ​

Elektrický mop Philips OneUp šetrí vodu​

Elektrický mop Philips OneUp vám pomáha ľahko umyť váš domov a zároveň robiť ekologicky zodpovedné rozhodnutia. Efektívnejšie využitie vody prispieva k úspore až 90 % vody v porovnaní s manuálnym mopom a vedrom.

Hodnotenie

Prehlásenia

¹ Vizuálne čisté: meranie lesku vyčistenej plochy, testované s tekutinami, v porovnaní s ručnými mopmi.
² Merané v porovnaní s ručným mopom na neabsorpčnej podlahe podľa prispôsobených podmienok IEC60335-2-2.
³ Testované na určenej testovacej ploche so vzorkami E. Coli a S. Aureus.
 Na základe veľkosti domu s rozlohou 125 m².
