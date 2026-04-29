VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

LED monitor

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

LED monitor

160EL1SB/00

LED monitor

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Prospekt

  • PDF súbor, 543.6 kB
  • 30 March 2024

Používateľská príručka

  • PDF súbor, 2.9 MB
  • 15 June 2023

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Гаранция

Научете повече за покритието на гаранцията на Philips, правилата и условията. Намерете подробности за пригодността на продуктите и опциите за услуги

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme