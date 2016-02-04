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  • Energy Label Europe F
    Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Energy Label Europe F
    Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

200V4QSBR/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie MVA LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 20 (uhlopriečka 19,53"/49,6 cm)

Displej MVA pre široké pozorovacie uhly a hlboké úrovne kontrastu

Displej MVA pre široké pozorovacie uhly a hlboké úrovne kontrastu

Displej MVA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje mimoriadne vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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