Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
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V Line
22"/55,9 cm
Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED