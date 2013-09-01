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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

220V4LAB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka stereofonickým reproduktorom a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

Zobraziť všetky výhody

so stereo reproduktormi

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 22"/55,9 cm

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Kompaktný dizajn šetrí miesto

Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie

Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

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