Tento produkt už nie je dostupný
220V8/00
Živé, ostré obrazy bez hraníc
Širokouhlý monitor Philips série V prináša sledovanie bez hraníc, je to hodnotný produkt s najdôležitejšími funkciami. Z funkcií spomeňme antireflexný režim, režim LowBlue a očiam príjemný režim bez blikania.
V Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.
Hodnotenie
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.