Tento produkt už nie je dostupný
221B8LJEB/00
Čistý obraz, efektívny výkon
Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 22-palcovému monitoru v rozlíšení Full HD od spoločnosti Philips. Ostré a živé rozlíšenie Full HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je prispôsobenie výšky, technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.
B Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor
Dátum použitia 2020-07-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor
Dátum použitia 2020-07-02
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.