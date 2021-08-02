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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

221B8LJEB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Čistý obraz, efektívny výkon

Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 22-palcovému monitoru v rozlíšení Full HD od spoločnosti Philips. Ostré a živé rozlíšenie Full HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je prispôsobenie výšky, technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.

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pre maximálnu produktivitu

Čistý obraz, efektívny výkon

  • B Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor

Dátum použitia 2020-07-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor

Dátum použitia 2020-07-02

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  2. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  3. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.