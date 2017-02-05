Tento produkt už nie je dostupný
227E7QDSB/00
Živé farby, ostré detaily
Tento úžasný širokouhlý displej ponúka živé farby a ostré detaily. To všetko s dizajnom inšpirovaným eleganciou s jednoduchým a moderným vzhľadom pre ktorúkoľvek domácnosť alebo kanceláriu.
E Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Livius2005
05/02/2017
România
Overený kupujúci
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD
Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org
Značka/obchodná známka „AH-IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Inteligentný čas odozvy predstavuje optimálnu hodnotu z testu GtG alebo GtG (BW).