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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Živé farby, ostré detaily

Tento úžasný širokouhlý displej ponúka živé farby a ostré detaily. To všetko s dizajnom inšpirovaným eleganciou s jednoduchým a moderným vzhľadom pre ktorúkoľvek domácnosť alebo kanceláriu.

Zobraziť všetky výhody

v elegantnom prevedení

Živé farby, ostré detaily

  • E Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Obrazovka s úzkym rámom siahajúca od okraja k okraju pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

SmartContrast pre detaily hlbokých úrovní čiernej

SmartContrast pre detaily hlbokých úrovní čiernej

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Overený kupujúci

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  2. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  3. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  4. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  5. Značka/obchodná známka „AH-IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  6. Inteligentný čas odozvy predstavuje optimálnu hodnotu z testu GtG alebo GtG (BW).