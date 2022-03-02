Tento produkt už nie je dostupný
22PFT5303/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor Philips 5300 prináša kvalitný obraz na malú obrazovku. Vďaka svojmu ovládaniu s jednoduchou obsluhou a kompaktnému dizajnu je skvelým spoločníkom v kuchyni, spálni alebo pracovni.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Štýlový, kompaktný, ľahký a prenosný. Na televízore s malou obrazovkou si môžete pozrieť obľúbené programy, nech ste kdekoľvek – v kuchyni alebo na stanovačke s rodinou. Vďaka prenosnému televízoru vám neuniknú správy ani výsledky vašich obľúbených športových zápasov. Je navrhnutý tak, aby bol vždy tam, kde je zábava.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
4.6
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Výhody
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Nevýhody
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2020-03-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Výhody
dobry jest
Nevýhody
stojak zły
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2018-12-11
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.