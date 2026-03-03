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  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
  • Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceIPS LCD monitor, podsvietenie LED

231P4QRYES/00

Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor
Inovatívny monitor Philips ErgoSensor je prvý inteligentný displej na svete, ktorý vám pomôže sedieť za počítačom v ergonomicky správnej polohe.
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pre zdravé a produktívne pracovné prostredie

Prvý displej na svete s technológiou ErgoSensor

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

ErgoSensor pre zdravší spôsob práce

V spoločnosti Philips sme pevne presvedčený, že práca by sa mala prispôsobovať ľuďom, nie naopak. Aby sme prispeli k vytváraniu zdravšieho a produktívnejšieho pracoviska, spoločnosť Philips vyvinula unikátnu inovatívnu technológiu „ErgoSensor“ zabudovanú do monitora, ktorá rozpoznáva a hodnotí správanie používateľa. Technológia ErgoSensor radí používateľovi, ako sedieť za počítačom v ergonomickej polohe a poskytuje spätnú väzbu týkajúcu sa optimálnej vzdialenosti pri pozeraní, ergonomicky správneho uhla krku a potreby prerušiť pozeranie. Táto funkcia tiež vypne napájanie monitora, ak sa používateľ nenachádza na svojej stoličke, čím šetrí až 80 % energie.

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

DisplayPort prenáša zvuk aj obraz pomocou jedného dlhého kábla

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Technické špecifikácie

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