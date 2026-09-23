Tento produkt už nie je dostupný
234E5QHAW/00
Živý obraz s displejom AH-IPS
Tento atraktívny displej Philips s ultra úzkym rámom a obrazovkou AH-IPS vám poskytne úžasne živý obraz plný farieb. Technológia Mobile HD Link vám umožní pripojiť aj váš smartfón.
Výnimočne úzky rám
23" (58,4 cm)
MHL
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Hodnotenie
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.