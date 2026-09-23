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LCD monitor s funkciou SmartImage lite

234E5QHAW/00

Živý obraz s displejom AH-IPS

Tento atraktívny displej Philips s ultra úzkym rámom a obrazovkou AH-IPS vám poskytne úžasne živý obraz plný farieb. Technológia Mobile HD Link vám umožní pripojiť aj váš smartfón.

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s ultra úzkym rámom a technológiou MHL

Živý obraz s displejom AH-IPS

  • Výnimočne úzky rám

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Voliteľný kábel MHL umožňuje prehrávanie videa a zvuku v rozlíšení HD

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  2. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  3. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.