Tento produkt už nie je dostupný
240B7QPTEB/01
Ostré zobrazenie, efektívny výkon
Displej PowerSensor od spoločnosti Philips je ideálny na ekologickú produktivitu, pretože je z 85 % vyrobený z použitých recyklovaných plastov a PVC a jeho plášť neobsahuje spomaľovače horenia s obsahom brómu (BFR)
B Line
24 (uhlopriečka 24,1"/61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 70 percent a predlžuje životnosť monitora.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Pomocou výstupu DisplayPort môžete pripojiť viaceré displeje s vysokým rozlíšením len jedným káblom z prvého displeja k počítaču. Pomocou zreťazenia viacerých displejov si môžete vytvoriť čistú pracovnú plochu bez obklopenia sa káblami.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse