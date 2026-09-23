VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s technológiou PowerSensor

240B7QPTEB/01

Ostré zobrazenie, efektívny výkon

Displej PowerSensor od spoločnosti Philips je ideálny na ekologickú produktivitu, pretože je z 85 % vyrobený z použitých recyklovaných plastov a PVC a jeho plášť neobsahuje spomaľovače horenia s obsahom brómu (BFR)

Zobraziť všetky výhody

s technológiou PowerSensor

Ostré zobrazenie, efektívny výkon

  • B Line

  • 24 (uhlopriečka 24,1"/61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Funkcia PowerSensor ušetrí až 70 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 70 percent a predlžuje životnosť monitora.

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Výstup DisplayPort pre pripojenie ďalších displejov

Pomocou výstupu DisplayPort môžete pripojiť viaceré displeje s vysokým rozlíšením len jedným káblom z prvého displeja k počítaču. Pomocou zreťazenia viacerých displejov si môžete vytvoriť čistú pracovnú plochu bez obklopenia sa káblami.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  3. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse