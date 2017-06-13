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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a stereofónnym reproduktorom je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

Zobraziť všetky výhody

so stereo reproduktormi

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse