Tento produkt už nie je dostupný
240V5QDAB/01
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a stereofónnym reproduktorom je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
V Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse