Jednoducho pohlcujúce
Zaoblený 24-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Zažite ostrý obraz v rozlíšení Full HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.
E Line
24 (uhlopriečka 23,6"/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).
Nový herný displej Philips ponúka rýchlo prístupné nastavenia optimalizované špeciálne pre hráčov, ktoré ponúkajú viacero možností. Režim „FPS“ (strieľačky z vlastného pohľadu) zdokonaľujú tmavé prostredia v hre, vďaka čomu lepšie spozorujete skryté objekty. Režim „Preteky“ nastaví displej na najrýchlejší čas odozvy, vyššiu farebnosť a aktivuje ďalšie špeciálne úpravy obrazu. Režim „RTS“ (stratégie v reálnom čase) obsahuje špeciálny režim SmartFrame, ktorý umožňuje zvýraznenie konkrétnej oblasti a úpravu veľkosti a obrazu. Predvoľby Hráč 1 a Hráč 2 umožňujú uložiť osobne prispôsobené nastavenia podľa konkrétnych hier, vďaka čomu dosiahnete skutočne najlepší výkon.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Výhody
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2022-07-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2021-05-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Výhody
Качество цена
Nevýhody
Обемността на някой от продуктите
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Dátum použitia 2021-09-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Dátum použitia 2021-09-07
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.