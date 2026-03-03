Tento produkt už nie je dostupný
241P4QPYKEB/00
P Line
24" (61 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Displej AMVA LED od spoločnosti Philips používa pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu prináša svieži obraz dokonca aj v režime naklonenia o 90 stupňov
Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.
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Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse