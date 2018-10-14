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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s rozlíšením Full HD

243V7QSB/01

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.

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Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

  • V Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Výhody

IPS kijelző, jó ár érték arány

Nevýhody

Nem tudok ilyet

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-10

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-17

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse