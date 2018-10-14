Tento produkt už nie je dostupný
Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.
V Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Výhody
IPS kijelző, jó ár érték arány
Nevýhody
Nem tudok ilyet
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-10
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Overený kupujúci
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-17
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse