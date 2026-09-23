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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

246V5LAB/00

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka stereofonickým reproduktorom a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

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so stereo reproduktormi

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 24" (61 cm)

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Technické špecifikácie

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