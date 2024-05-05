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  • Energy Label Europe A
    Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Energy Label Europe A
    Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 24" (61 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

13

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

3

05/05/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Výhody

Bardzo wytrzymały

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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