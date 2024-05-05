Tento produkt už nie je dostupný
V Line
24" (61 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
4.2
z 5
13
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Michasz
05/05/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Výhody
Bardzo wytrzymały
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite