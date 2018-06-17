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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

24PFS4022/12

4.3

| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Televízor Philips 4000 určený na zábavu prináša kvalitný obraz na malú obrazovku. Vďaka kompaktným rozmerom umožňuje rýchly presun medzi miestnosťami bez komplikácií, zatiaľ čo svojím minimalistickým dizajnom skvelo doplní každý priestor.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Digital Crystal Clear

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 60 cm (24”)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy

Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

2
1

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje

Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

19/01/2018

Česká republika

Česká republika

Super poměr za tuto cenu

[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

S přijímačem jsem velice spokojený

Jednoduché intuitivní ovládání a pěkný designe. Velice kvalitní obraz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.