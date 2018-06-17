Tento produkt už nie je dostupný
24PFS4022/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor Philips 4000 určený na zábavu prináša kvalitný obraz na malú obrazovku. Vďaka kompaktným rozmerom umožňuje rýchly presun medzi miestnosťami bez komplikácií, zatiaľ čo svojím minimalistickým dizajnom skvelo doplní každý priestor.
60 cm (24”)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.3
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Milav
17/06/2018
Česká republika
Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje
Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Znamkykolky
19/01/2018
Česká republika
Super poměr za tuto cenu
[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Ladas
17/12/2017
Česká republika
S přijímačem jsem velice spokojený
Jednoduché intuitivní ovládání a pěkný designe. Velice kvalitní obraz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.