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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

24PFS4032/12

3.5

| (4) Recenzie

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Prenosný a krásny. Televízor Philips 4000 je stvorený na to, aby ste si ho mohli zobrať všade so sebou. Vďaka mimoriadne tenkému profilu a čistému bielemu rámu bude vyzerať skvelo v každej miestnosti.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Digital Crystal Clear

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 60 cm (24”)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegantná biela farba dodá každej miestnosti moderný vzhľad

Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.5

z 5

4

Recenzie

1

30/08/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.

Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

13/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní design, vynikající obraz, horší zvuk.

Televize zakoupená jako druhá do kuchyně. Splnila očekávání, o nekvalitním zvuku jsem věděl z recenzí, ale po osobním nastavení to není žádná hrůza. Vyváží to velmi kvalitní obraz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

28/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips 24PFS4032

Standardní televize za rozumnou cenu. Kupováno na chatu.

Výhody

Dobrý obraz

Nevýhody

Starší verze

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2018-09-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2018-09-28

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.