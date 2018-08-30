Tento produkt už nie je dostupný
24PFS4032/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Prenosný a krásny. Televízor Philips 4000 je stvorený na to, aby ste si ho mohli zobrať všade so sebou. Vďaka mimoriadne tenkému profilu a čistému bielemu rámu bude vyzerať skvelo v každej miestnosti.
60 cm (24”)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
3.5
z 5
4
Recenzie
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Polux
13/10/2017
Česká republika
Perfektní design, vynikající obraz, horší zvuk.
Televize zakoupená jako druhá do kuchyně. Splnila očekávání, o nekvalitním zvuku jsem věděl z recenzí, ale po osobním nastavení to není žádná hrůza. Vyváží to velmi kvalitní obraz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
28/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Philips 24PFS4032
Standardní televize za rozumnou cenu. Kupováno na chatu.
Výhody
Dobrý obraz
Nevýhody
Starší verze
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-09-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-09-28
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.