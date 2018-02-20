Tento produkt už nie je dostupný
24PHS4022/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Televízor Philips 4000 určený na zábavu prináša kvalitný obraz na malú obrazovku. Vďaka kompaktným rozmerom umožňuje rýchly presun medzi miestnosťami bez komplikácií, zatiaľ čo svojím minimalistickým dizajnom skvelo doplní každý priestor.
60 cm (24”)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.
Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Výhody
Зручно!:)
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Dátum použitia 2020-01-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Dátum použitia 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.