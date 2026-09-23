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24PHT4032/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Prenosný a krásny. Televízor Philips 4000 je stvorený na to, aby ste si ho mohli zobrať všade so sebou. Vďaka mimoriadne tenkému profilu a čistému bielemu rámu bude vyzerať skvelo v každej miestnosti.
60 cm (24”)
LED TV
DVB-T/T2/C
Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.