Tento produkt už nie je dostupný
271B8QJEB/00
Čistý obraz, efektívny výkon
Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 27-palcovému monitoru v rozlíšení Full HD od spoločnosti Philips. Ostré a živé rozlíšenie Full HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je prispôsobenie výšky, technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.
B Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
4.3
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor
Dátum použitia 2020-07-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor
Dátum použitia 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Výhody
Super
Nevýhody
Nie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Dátum použitia 2022-04-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Dátum použitia 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Overený kupujúci
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Výhody
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Nevýhody
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Dátum použitia 2018-10-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Dátum použitia 2018-10-27
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.