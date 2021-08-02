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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Čistý obraz, efektívny výkon

Dosahujte najlepšie výsledky pri práci vďaka 27-palcovému monitoru v rozlíšení Full HD od spoločnosti Philips. Ostré a živé rozlíšenie Full HD vám poskytuje priestor a čistotu obrazu na vykonávanie práce. Vďaka funkciám ako je prispôsobenie výšky, technológia Bez kmitania a režim LowBlue sa vaše oči pri práci neunavia.

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Čistý obraz, efektívny výkon

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor

Dátum použitia 2020-07-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271B8QJEB LCD monitor

Dátum použitia 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Výhody

Super

Nevýhody

Nie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Dátum použitia 2022-04-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Dátum použitia 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Overený kupujúci

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Výhody

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Nevýhody

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Dátum použitia 2018-10-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Dátum použitia 2018-10-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  3. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.