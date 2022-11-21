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LCD zaoblený monitor s rozlíšením Full HD

271E1SCA/00

4.8

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoducho pohlcujúce

Zaoblený 27-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Zažite ostrý obraz v rozlíšení Full HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.

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Jednoducho pohlcujúce

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Výhody

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Dátum použitia 2022-07-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Dátum použitia 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Dátum použitia 2021-05-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Dátum použitia 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Výhody

Качество цена

Nevýhody

Обемността на някой от продуктите

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Dátum použitia 2021-09-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Dátum použitia 2021-09-07

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.