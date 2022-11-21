Jednoducho pohlcujúce
Zaoblený 27-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Zažite ostrý obraz v rozlíšení Full HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Výhody
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2022-07-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2021-05-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Výhody
Качество цена
Nevýhody
Обемността на някой от продуктите
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Dátum použitia 2021-09-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Dátum použitia 2021-09-07
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.