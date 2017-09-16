Tento produkt už nie je dostupný
273V5LHSB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Overený kupujúci
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse