Tento produkt už nie je dostupný
273V7QDSB/01
Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.
4.3
z 5
27
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-11-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Výhody
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Nevýhody
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2020-06-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2020-06-23
Wenda
31/12/2019
Česká republika
Monitor je perfektní
Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2018-11-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2018-11-30
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse