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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s rozlíšením Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.

Zobraziť všetky výhody

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Kompaktný dizajn šetrí miesto

Režim EasyRead prináša zážitok ako pri čítaní z papiera

Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

27

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-11-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Výhody

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Nevýhody

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2020-06-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2020-06-23

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Monitor je perfektní

Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2018-11-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2018-11-30

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse