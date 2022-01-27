273V7QJAB/01
Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Výhody
Vynikající čistý obraz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse