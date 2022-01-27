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  • Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
  • Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

LCD monitor s rozlíšením Full HD

273V7QJAB/01

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.

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Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Režim EasyRead prináša zážitok ako pri čítaní z papiera

Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
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2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Výhody

Vynikající čistý obraz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse